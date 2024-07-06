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Сегодня, 13:39

Трусова не стала комментировать свое возможное участие в контрольных прокатах

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в контрольных прокатах.

«Я эту новость не комментирую. Пока ничего сказать не могу», — сказала фигуристка.

4 июля стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

В последний раз фигуристка выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Александра Трусова. Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?
Фигурное катание
Александра Трусова
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