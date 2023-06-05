Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной

В национальной команде произошли серьезные изменения.

В фигурном катании на полном гособеспечении и с достойной зарплатой находятся только члены основного состава сборной. Частичное покрытие расходов — у членов резервного состава, а вот кто не попал никуда, может рассчитывать только на самого себя, спонсоров или регион, который он представляет. Тем интереснее, что в состав сборной России на следующий сезон не включили, например, Александру Трусову. Как, впрочем, не попали в него и Анна Щербакова с Аленой Косторной, то есть легендарное трио ТЩК в полном составе.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причины вылета из основы

Еще совсем недавно великое трио Александра Трусова — Анна Щербакова — Алена Косторная безраздельно правило не только российским, но и мировым фигурным катанием. Равных ТЩК не было, и тем обиднее, что различные мировые процессы так и не позволили им реализовать свой потенциал до конца. Даже Щербакова с золотом чемпионата мира и Олимпиады наверняка могла бы добиться большего. Но захочет ли Анна продолжать соревноваться? Хоть информации о завершении карьеры нет, судя по всему, в возвращение победительницы Пекина-22 перестали верить даже чиновники — поэтому ее и нет в списках сборной на будущий год. Впрочем, нет ее и по формальным причинам, ведь пропуск прошлого сезона не позволил ей выполнить квалификационную норму для попадания в состав сборной.

Не выполнила нормативы и Александра Трусова. В прошлом году на ее счету ни одной победы — бронза и серебро на двух этапах «Гран-при России». При этом крупнейшие старты сезона — чемпионат и Финал Кубка страны — она и вовсе пропустила. Так что с точки зрения буквы закона решение не включать ее в списки на финансирование логично. Другое дело, что как минимум в резерв фигуристов такого уровня все равно включают. Но Александра потеряла кабинетное влияние после решения во второй раз уйти от Этери Тутберидзе. И на этот раз, видимо, окончательно. Про Алену Косторную все совершенно понятно — она вообще более не одиночница. А в паре с Георгием Куницей ее пока никто в деле не видел.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Маловато одиночниц

В остальном к спискам женского состава сборной серьезных вопросов нет. Софья Акатьева и Камила Валиева на текущий момент — объективные лидеры. Сразу за ними идет Аделия Петросян, которой до конца проявить себя в прошлом сезоне не дала травма. Успешно провела сезон и Софья Муравьева, и нестареющая Елизавета Туктамышева. Немного удивило только место Анастасии Зининой в основе, а также отсутствие в принципе девушек в резерве. Обычно Минспорт и ФФКР стараются максимально поддержать женское одиночное, расширяя основную заявку порой и до семи человек (иногда в ущерб мужчинам) и включая двух-трех в резерв. Сейчас же ровно шесть человек и не более. Хотя отметить было кого. Это и Алина Горбачева, и Вероника Яметова, и Ксения Гущина. Но, опять же, все по закону. На чемпионате России Зинина была выше них.

Нет ни в основе, ни в резерве юниорок, которым уже исполнилось 15 лет, что может косвенно говорить о желании ФФКР поднять возрастной ценз на внутренних стартах следом за международной федерацией конькобежного спорта. По прежним правилам, когда выходить на лед вместе со взрослыми можно и вовсе с 14 лет, ожидался дебют на высшем уровне Вероники Жилиной, Дарьи Садковой, Елизаветы Куликовой и Алисы Двоеглазовой. Видимо, их пока ждет только юниорский уровень. Причем в юниорских списках вы не найдете ни Садкову, ни Двоеглазову, несмотря на то что талантливые девушки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все по регламенту — они провалили первенство страны. И хотя нет сомнения в том, что их не оставят без финансирования, сам факт строгого следования правилам, несмотря на принадлежность к топ-тренеру, вызывает уважение.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кондратюк в резерве

При изучении состава мужской сборной бросается в глаза резервный статус для Марка Кондратюка. С другой стороны, герой Игр в Пекине-2022, сыгравший важнейшую роль в победе в командном турнире, прошлый сезон действительно провел неважно. Логично и отсутствие в списках Михаила Коляды. Пусть Алексей Мишин и сам Коляда и уверяют, что заинтересованы в продолжении карьеры, пока что Михаила чаще можно заметить на ледовых шоу, нежели на соревнованиях. Зато в основе сборной снова Александр Самарин. Его уже несколько раз списывали, но уникальный по многим аспектам спортсмен из команды Светланы Соколовской все еще в строю. Убедили чиновников и Андрей Мозалев с Артемом Ковалевым. Ну а места в сборной Дмитрия Алиева, Петра Гуменника и Евгения Семененко сомнению и не подвергались — сейчас это наша тройка лидеров.

А в парном катании без сюрпризов. Все ключевые лица в деле — и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Даже Евгения Тарасова/Владимир Морозов в основе. Неужели собираются продолжать выступать? Остальные пары распределили по итогам выступлений прошлого сезона, наградив сразу три дуэта статусом резерва. При этом что в парах, что в танцах на льду нет новых имен. С танцами все вообще весело — из состава убрали всех участников Олимпиады-2022, включая Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Говорить это может только об одном — дуэт уже одной (если не двумя) ногой в Тбилиси. Нет и Александры Степановой с Иваном Букиным, несмотря на подтвержденное желание вернуться в спорт под руководством Александра Жулина. Видимо, ФФКР заявлений недостаточно — фигуристов не включили даже в резервный состав. Как и Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Состав сборной России по фигурному катанию

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Резерв: Марк Кондратюк, Макар Игнатов.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Резерв: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Резерв: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович.