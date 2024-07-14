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Сегодня, 20:43

Трусова подтвердила, что выступит в контрольных прокатах

Алина Савинова
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Предсезонный показ программ пройдет 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие. Я хочу выступить. Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Я готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим», — приводит ТАСС слова фигуристки.

Александра Трусова. Плющенко возвращает Трусову в спорт. Сможет ли Евгений вдохнуть в «королеву квадов» новые силы?

В воскресенье, 14 июля, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. В последний раз 20-летняя спортсменка участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Трусова
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