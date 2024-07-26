Костомаров — о поддержке фанатов: «Пример для всех, кто плачется по пустякам!»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров рассказал, какие слова поддержки ему говорят поклонники.

«Многие подходят, хотят сфотографироваться. Поддерживают, говорят: «Настоящий мужик, с такой силой воли! Пример для всех, кто плачется по пустякам!» Да, этого стало больше, но не так, что на меня со всех сторон прыгают», — приводит слова Костомарова Sport24.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.