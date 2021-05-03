«Все дороги ведут к Этери Георгиевне». Что думают болельщики о возвращении Трусовой к Тутберидзе

В соцсетях бурно обсуждают уход призера чемпионата мира из академии «Ангелы Плющенко».

Межсезонье в фигурном катании только начинается, но оно уже подарило нам несколько горячих переходов. В «Хрустальный» вернулась Алена Косторная с обещанием восстановить тройной аксель — первая попытка была уже на шоу в апреле. В группе у Этери Тутберидзе пробовала найти себя ученица Сергея Давыдова из ЦСКА Елизавета Берестовская, но после несколько недель вернулась на родной лед. И вот пару дней назад в «Сабо-70» уже начала тренироваться Александра Трусова, которая еще недавно работала с Евгением Плющенко и Дмитрием Михайловым. Сейчас практически все претендентки на Олимпийские игры в «Хрустальном» — там сейчас занимается с учениками лучшая тренерская группа мира.

Прыгали, прыгали перед Александрой, и такой поворот

Переход Саши к Этери Тутберидзе вызвал неоднозначную реакцию болельщиков и специалистов — все-таки это не стопроцентно однозначное решение. Многие говорят, что в академии Плющенко Трусова приобрела некоторую женственность, улучшила скольжение и получила необходимое внимание на тренировках:

yanaizm: Сердце разбила. Как мне нравился ваш тандем с Михайловым. И Евгений Викторович сделал все для вас! Вы были его примой!

ciccia_piccia: Для меня Саша открылась именно в тандеме с Евгением. Я увидела ее с другой стороны, было интересно наблюдать за ее преображением, за ее достижениями. Да она потеряла в бонусах. Но это не так весело, когда тренер вводит монополию на женское ФК бонусами и расположением судей. В любом случае удачи спортсмену, уважаем решение и удачи Тим Дудаков!

Очень много комментариев под постом фигуристки, в котором она ни разу не упомянула переход, а всего лишь рассказала об итальянском производителе сумок во Флоренции. Непонятно, прочитала ли Саша вообще что-то из этих сообщений — в социальные сети она заходит редко, но комментарии были разными. Некоторые надеялись на сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном — о некоторых консультациях намекал сам Плющенко:

tatnikiv: Все, перестаю смотреть фигурное катание. Эта Санта-Барбара надоела. То не перехожу, то перешла. Прыгали, прыгали перед Александрой, и такой поворот. Надеюсь, этот шаг сделан, чтобы ФФККР разрешила сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном.

iuliialebedeva7287: Как жаль, а я надеялась на Арутюняном, это был бы прорыв и вызов, а теперь опять не дадут прыгать.

Другая группа болельщиков вообще находилась в недоумении, почему все радуются или огорчаются, и называла произошедшее «Санта-Барбарой». И резонно замечали, что метания редко, когда приносят пользу:

elenaryahina: Ну насмешила так насмешила. Точно Санта-Барбара)))

sashakoneva13: Чему все так радуются?

lyunik 17: Мечутся девчонки туда-сюда, всё ищут панацею от всех неудач. Только ее нет... И все эти переходы по факту особо ничего не изменят.

nazhia.faizullina: А я перестаю смотреть женское одиночное ФК, если только парников, а это детская беготня туда сюда, ну сколько можно!

С возращением на Хрустальную родину!

Были сомнения и в том, что Этери Тутберидзе и ее команда справятся на максимум со всеми претендентками на Олимпийские игры — есть же еще и Алина Загитова с Евгенией Медведевой, и Морис Квителашвили, и Элизабет Турсынбаева:

ckapricorn: Шесть претенденток на три путевки у одного тренера на одном льду... Это будет тяжелый сезон. Но по крайней мере они будут в одинаковых условиях в судействе. И хейтеры останутся не у дел, теперь придется всех хвалить, это тоже радует.

tat_g_kushnir: Я могу понять, зачем это Саше, возможно, из-за поддержки федры или она разочаровалась в Плющенко... Но вот почему Этери всех обратно берет, никак не пойму. 6 претенденток на 3 олимпийские путевки в одном тренерском штабе. Она уверена, что у ТШТ сил хватит на всех? Все получат отдачу тренеров в полной мере?

Но большинство все-таки приветствовало Трусову дома, в «Хрустальном», у Этери Георгиевны:

_wenell_: с возращением на Хрустальную Родину.

den_tat_yana: Поздравляю! Дома.

trofimovaliliiaan: Очень хорошо. Ошибаются все люди. Кто не грешен, киньте в меня камень.

_littlediary__: Все дороги ведут к Этери Георгиевне.

irina_ufa_1960: Молодец, где всему научилась, там и нужно тренироваться и побеждать.