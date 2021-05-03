Фигуристка Брестовская продолжит тренироваться в команде Сергея Давыдова
08:13
Фигуристка Елизавета Берестовская решила не переходить в академию Евгения Плющенко. Она продолжит тренироваться в команде Сергея Давыдова.
В марте 2021 года 13-летняя фигуристка перешла из команды Давыдова к Этери Тутберидзе.1 мая в Instagram школы «Ангелы Плющенко» было опубликовано видео, на котором Берестовская тренируется в академии Плющенко.
На юниорском первенстве России девочка заняла пятое место.
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