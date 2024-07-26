Камила Валиева зарегистрировала ИП: «Деятельность по организации отдыха и развлечений»

Российская фигуристка Камила Валиева стала индивидуальным предпринимателем.

«ИП Валиева Камила Валерьевна зарегистрирован 19 июля 2024 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №?46 по г. Москве. Основным видом деятельности является «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая», — говорится на сайте Rusprofile.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые появилась на льду после дисквалификации. Она выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».