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Камила Валиева зарегистрировала ИП: «Деятельность по организации отдыха и развлечений»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева стала индивидуальным предпринимателем.

«ИП Валиева Камила Валерьевна зарегистрирован 19 июля 2024 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №?46 по г. Москве. Основным видом деятельности является «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая», — говорится на сайте Rusprofile.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые появилась на льду после дисквалификации. Она выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
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