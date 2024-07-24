Тарасова: «Участие в шоу Навки — прекрасное продолжение спортивной, творческой жизни Валиевой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что возвращение фигуристки Камилы Валиевой на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» является прекрасным продолжением ее спортивной и творческой жизни.

«Татьяна Навка — большая молодец, что взяла в шоу Камилу. Это прекрасное продолжение ее спортивной, творческой жизни. Она будет у нее работать и радовать всех нас. Я очень рада за девочку, которую очень-очень люблю», — цитирует ТАСС Тарасову.

22 июля Валиева впервые выступила в шоу после решения о дисквалификации. Фигуристка исполнила роль Людмилы.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.