Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:43

Лайшев: «Валиева имеет предложения из различных ВУЗов, принять Камилу — престижно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал будущее российской фигуристки Камилы Валиевой.

В июне 18-летняя Валиева закончила 11-класс школы ЦСО «Самбо-70» и готовится к поступлению в университет.

«Камила — популярный человек. У нее есть предложения из различных ВУЗов, потому что для учебного заведения престижно принять Валиеву. Хорошо, что в стране есть тенденция, когда люди встают на защиту интересов личностей и героев нашей страны. Камилу рады видеть в МГУСиТ, да и для МГИМО она достойный человек. Не знаю, где в итоге окажется Валиева. Это выбор ее самой и семьи. Сейчас, как в советское время, ВУЗам престижно иметь олимпийскую чемпионку. Это здорово и правильно, потому что учебные заведения должны биться за популярность человека, ведь потом это дает им престижность», — приводит слова Лайшева Sport24.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
4
0
Читайте также
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камила Валиева зарегистрировала ИП: «Деятельность по организации отдыха и развлечений»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости