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Сегодня, 14:37

Плющенко заявил, что Трусова решила возобновить карьеру

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру.

«У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты [сборной России]. Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — цитирует Плющенко ТАСС.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

Источник: ТАСС
Александра Трусова
Евгений Плющенко
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