Бестемьянов: «У Валиевой есть все, чтобы выступить на Олимпиаде в Италии»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о возможном участии российской фигуристки Камилы Валиевой в Олимпийских играх-2026 в Италии. Ранее об этом сообщил отец спортсменки.

«Если у Камилы будет желание, тогда она станет тренироваться. У Валиевой есть все, чтобы выступить на Олимпиаде, просто это очень трудно и психологически, и физически. Она должна проделать огромную работу. Поэтому хочется о целях слышать от самой Валиевой, а не от папы.

Надо спросить у Камилы: есть ли ей смысл участвовать на Олимпиаде. Она сама должна решить, хочет ли такую цель всей жизни. Может, у нее другие приоритеты и цели. Никто не знает, как Валиева будет развиваться за это время. Участие на Олимпиаде — исключительно ее желание. Камиле надо захотеть, и тогда все получится», — сказала Бестемьянова Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.