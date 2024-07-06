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Сегодня, 13:44

Трусова: «Свадебного платья пока нет. Будем шить на заказ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Трусова.
Фото Global Look Press

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала подготовку к свадьбе с Макаром Игнатовым.

— Есть ли платье?

— Нет, будем шить на заказ. Встреча по поводу этого еще предстоит.

— Семейное торжество или праздник на весь мир?

— Посмотрите попозже. Чуть позже прокатов в Санкт-Петербурге (пройдут в сентябре — Прим. «СЭ»).

17 июня Игнатов опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

Фигурное катание
Александра Трусова
Макар Игнатов
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