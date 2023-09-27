ТАСС: слушания в CAS по делу Валиевой второй день длились на два часа дольше ожидаемого

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой второй день подряд длились на два часа больше ожидаемого.

«Оба дня заканчивалось около 7 часов вечера по местному времени. По крайней мере, у нас остался еще один день в четверг», — цитирует ТАСС журналистку USA Today Кристин Бреннан.

Отмечается, что сторонам разрешает не присутствовать на слушаниях лично, поэтому Валиева выступала по видеосвязи во вторник.

Слушания по делу 17-летней Валиевой начались 26 сентября. Они проходят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиеву. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур намерен представлять интересы РУСАДА в суде.