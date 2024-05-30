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Медведева — про смерть актрисы Заворотнюк: «Ужасная новость»

Алина Савинова
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Анастасия Заворотнюк.
Фото Global Look Press

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

«Соболезнования родным и близким. Ужасная новость...», — написала фигуристка в своих соцсетях.

Анастасия Заворотнюк. Биография Анастасии Заворотнюк: история Прекрасной няни

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

Евгения Медведева
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