Авербух вспомнил трогательный танец-предложение мужа Заворотнюк для актрисы: «Постановщиком был я»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» вспомнил моменты работы с актрисой Анастасией Заворотнюк в «Ледниковом периоде».

В четверг, 30 мая стало известно, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет.

«Было особенно важно, что именно в «Ледниковом периоде» Петр Чернышев исполнил танец-предложение для Анастасии. Постановщиком этого танца, пускай довольно незамысловатого, но очень трогательного, был я. Всегда буду это помнить. Данная история была очень светлой. Настя преодолевала страх перед коньками, но ей очень хотелось кататься, потому что она была очень сильно влюблена в Петра, который потом стал ее мужем. Это было такое движение навстречу друг другу.



Хочется сказать, что Настя всегда отмечалась особо острым умом, была очень эрудированной, образованной. Ее комментарии были одними из самых ярких. Помню также, когда они с Петром пришли на спектакль «Кармен» в Сочи. Наверное, тогда ее рецензия была для меня одной из самых важных, поскольку она почувствовала те вещи, которые я закладывал в спектакль не только дежурными похвалами, но и разбирала каждую сцену, что было очень и очень важно», — сказал Авербух «СЭ».

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания с актрисой позднее сообщат родственники звезды.

Муж Заворотнюк — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.