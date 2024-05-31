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ЦСКА в третий раз победил УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Игроки ЦСКА и УНИКСа в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ (80:72).
Фото БК ЦСКА

ЦСКА одержал победу над УНИКСом в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 90:72. Встреча проходила во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Самым результативным игроком стал Мело Тримбл из ЦСКА, который набрал 26 очков. У гостей лучшую результативность продемонстрировал Ненад Димитриевич (19 очков).

Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев. Следующая игра между командами пройдет в воскресенье, 2 июня, также на домашней площадке московской команды.

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 80:72 (13:17, 20:15, 21:19, 26:21)

31 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 3-0

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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