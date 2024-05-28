Фигуристка Титова получила вид на жительство в Армении

В Федерации фигурного катания Армении сообщили о том, что россиянка Софья Титова получила вид на жительство в Армении.

Во вторник, 28 мая, стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

«У Софьи Титовой есть вид на жительство в Армении. Дальше посмотрим, как будем продвигаться и что будем делать», — приводит ТАСС слова представителей федерации.

Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка заняла третье место юниорского этапа «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.