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Сегодня, 10:15

CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) из соображений конфиденциальности не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять интересы фигуристки Камилы Валиевой на сентябрьских слушаниях.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/18792111
Фигурное катание
Камила Валиева
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