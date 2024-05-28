Фигурист Самсонов: «Попытаюсь выиграть чемпионат России в этом году»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих планах на сезон-2024/25.

«После Кубка Первого я понял, что очень хочу попробовать — не знаю, как получится, но попытаюсь сделать все — выиграть чемпионат России в этом году. Хочется уже все-таки добиться и на взрослом уровне хороших регалий, хороших статусов. Кубок Первого канала придал возможность верить в это: если бы у меня не получился прокат или я поехал там короткую, я бы не поверил, что могу бороться за тройку на чемпионате России, но, когда я набрал за свою произвольную 197 баллов — почти 200, понял, что у меня есть все шансы при чистых прокатах бороться за самые высокие места на чемпионате России, который будет у нас в декабре», — приводит слова Самсонова Sport24.

В прошлом сезоне 18-летний Самсонов занял пятое место на чемпионате России. В этом году турнир пройдет в Омске с 18 по 23 декабря.