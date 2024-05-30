«Перед поездкой в Японию нас просили не лезть в конфликты». Российские паралимпийцы прорвались на чемпионат мира по легкой атлетике

Интервью российского спринтера Артема Калашяна.

Если для представителей российской легкой атлетики шансов выступить на Играх в Париже нет никаких, то у их коллег-паралимпийцев они достаточно высокие. На днях наша команда вернулась с лицензиями с чемпионата мира, который проходил в японском Кобе, где заняла третье общекомандное место (правда, Международный паралимпийский комитет в своей медальной таблице российскую сборную не указал).

Одним из героев чемпионата мира стал спринтер Артем Калашян, выступающий в классе Т35 (спортсмены с нарушением координации). Он завоевал бронзу на дистанции 200 метров и золото на стометровке. Сейчас у Калашяна есть хорошая возможность выступить на своей второй Паралимпиаде. На первой в Токио он дважды стал третьим, а другой россиянин — Дмитрий Сафронов — тогда праздновал победу. Церемонии награждения на Играх-2020 получились скандальными, ведь взявший серебро украинец Игорь Цветов демонстративно отказался фотографироваться с нашими спортсменами на пьедестале.

На чемпионате мира в Кобе подобного инцидента с Артемом и Дмитрием произойти не могло. Во-первых, в Японию не приехали украинские спортсмены. Во-вторых, в обеих спринтерских дисциплинах россияне заняли весь пьедестал, поэтому протестовать было некому. По приезде легкоатлетов в Россию Калашян дал интервью «СЭ».

На чемпионате мира можно было встретить российский флаг

— Насколько для тебя важен титул чемпиона мира?

— Долго мечтал стать чемпионом мира. Наконец-то это удалось. Не получалось до этого. Ехал в Кобе, чтобы бороться за золото. Сейчас нахожусь в хорошей форме. На 200 метров этого сделать не удалось, но вышло на коронной стометровке.

— Мог ли год назад подумать, что этот чемпионат мира у тебя вообще будет?

— Нет, конечно. Со всеми этими непонятными ситуациями, которые происходят, никто не ожидал, что мы поедем в Японию. До последнего тянули. Присутствовало такое же ощущение, как перед Паралимпиадой в Рио, когда ничего не было известно.

— Когда понял, что точно едете?

— За две недели нам сказали, что будем выступать на чемпионате мира. Но мы не до конца верили. В 2016-м перед Паралимпиадой тоже были такие разговоры, а на самом деле в Новогорске просидели, где потом сообщили, что никуда не едем. Сильно тогда все переживали. Тогда я находился в хорошей форме и мог бы и за золото биться. Было очень обидно, что не поехали. Поэтому все поверили, что едем на чемпионат мира в Кобе только тогда, когда нам билеты скинули.

Давид Джатиев, Артем Калашян и Дмитрий Сафронов (слева направо). Фото Getty Images

— Удивился решению Международного паралимпийского комитета, который вас все-таки допустил?

— Конечно, это было удивительно. Но Международный паралимпийский комитет хорошо к нам относится, в том числе и президент организации.

— Год назад на чемпионате мира в Париже нашей команды не было. Следил за этим стартом?

— Да, конечно. Сравнивали наши результаты, которые показали на чемпионате России, с их. Я тогда, по-моему, стоял вторым в мировом рейтинге. Было неприятно, что не поехали в Париж. Там выступали все сильные соперники, а сейчас в Кобе украинцы не поехали, с которыми у нас борьба все время идет.

— Каково вернуться на международную арену?

— Классные ощущения. Можно выступать, бегать, соперничать. На чемпионате России вы уже друг друга знаете. Мотивация все равно уже не такая, как когда ты выступаешь за границей. Совершенно другой настрой и другой подход. Конечно, мы старались не расслабляться, тренировались и верили, что все будет хорошо.

— Проходили ли какой-то инструктаж перед поездкой в Кобе?

— Просто говорили, чтобы ни с кем в конфликты не лезли. В таком формате.

— Ожидал какой-нибудь провокации?

— Нет. В Кобе прекрасно знали, кто мы и откуда. На этом же чемпионате мира можно было встретить российский флаг. Когда прилетаешь в аэропорт, то тебя там встречают волонтеры, которые забирают в том числе станки для толкателей и везут на стадион. Эти ребята клеили на станки бирки с надписью «Россия» и флагом, чтобы потом тренеры могли найти наши станки. Поэтому только форма была нейтральной.

— Форма у вас была бирюзового цвета. Не путали с командой Казахстана?

— Нет. Конечно, хотелось бы выступать с российской символикой, но что поделаешь.

— Все прошло спокойно? Ни с кем из российской делегации инцидентов не было?

— Вообще ни одного конфликта не было. Никто ничего плохого не говорил. Все к нам хорошо относятся.

Артем Калашян. Фото Reuters

Даже если бы было можно, не пошел бы на церемонию открытия Паралимпиады

— Правильно понимаю, что в медальном зачете ваши медали не учли?

— Да, так и было. В Википедии в медальном зачете нас указали, но на сайте Международного паралимпийского комитета команды нейтральных атлетов не было изначально. Немного обидно.

— Если медали все-таки посчитать, то у нейтральной команды третье место вслед за Китаем и Бразилией. Это считается хорошим результатом?

— Не особо. Могли и за второе место биться. Много по золотым медалям потеряли после периода отстранения. Просто долго не выступали на международной арене, подрастеряли форму.

— Тем не менее на 100 и 200 метров заняли весь пьедестал. Как у вас так получилось?

— Мы понимали, что так и будет. Потому что украинцев и бразильцев не было, которые могли бы нам составить конкуренцию. Только один чех сильный и аргентинец в реальных соперниках.

— Почему их не было?

— Они свои путевки в Париж уже заработали, поэтому и готовятся к Паралимпиаде.

— Чемпионат мира все-таки престижный старт, разве нет?

— Да, но лучше подготовиться к Паралимпиаде. Ты же две недели теряешь, без тренировок сидишь. Если бы у меня была лицензия, то тоже бы не поехал. Очень долгие перелеты. Мы больше суток добирались. Туда летели через Турцию, а обратно сначала в Китай, из Китая в Питер, из Питера в Москву, а оттуда уже по своим регионам.

— Квота завоевана. Свою задачу перед Паралимпиадой выполнил?

— Квота, конечно, завоевана, но она не личная. У нас еще будет чемпионат России, на котором уже точно определят, кто поедет и кто не поедет. Может, я хуже выступлю, чем на чемпионате мира, и мне скажут остаться дома. Поэтому надо сначала там пробежать.

— Насколько уверенность присутствует, что поедешь в Париж?

— Даже не знаю. Время покажет. Надеюсь, что поедем. Буду стараться туда попасть и выиграть золото.

— Не обидно, что на церемонию открытия нашу команду не пустят?

— Я бы и не поехал. Когда на Паралимпиаде в Токио был, пожалел, что отправился на церемонию открытия. Все время ходишь, устаешь. Поэтому сейчас даже если бы было можно, то не пошел бы. Да и многие бы так поступили. Мне бы было не обидно ее пропускать.