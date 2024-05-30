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Авербух пожелал сил семье Заворотнюк: «С Петром Чернышевым шли и будем продолжать идти по жизни»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хореограф и продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» выразил слова поддержки семье актрисы Анастасии Заворотнюк.

В четверг, 30 мая стало известно, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет.

«Хочется выразить слова поддержки, самые добрые слова в адрес Петра Чернышева, человека, который взял на себя это тяжелейшее испытание, который был все это сложнейшее для их семьи время вместе с Настей. Это пример, безусловно, очень достойного поведения человека, который практически посвятил свою жизнь тому, чтобы Настя была как можно дольше вместе с нами. Он боролся за каждый ее день. Ведет и будет вести семью за собой. Поэтому Петр — это человек, к которому я испытываю огромное уважение и сейчас посылаю ему силы в этот сложнейший час его жизни, как и всей семье Анастасии. С ними, к сожалению, ни с кем больше не знаком. Но с Петром Чернышевым мы шли и будем продолжать идти долго по жизни. Самая добрая память», — сказал Авербух «СЭ».

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания с актрисой позднее сообщат родственники звезды.

Муж Заворотнюк — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

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