Тарасова: «Никто из лучших не меняет спортивное гражданство»

Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к смене гражданства российскими спортсменами.

«Российские фигуристы меняют гражданство? Никто из лучших не меняет. Лидеры сборной остаются, а уходят подмастерья», — цитирует «РБ Спорт» Тарасову.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила процедуру смены спортивного гражданства для Софьи Самоделкиной (Казахстан), Алисы Овсянкиной (Франция), Аннабель Морозов (США) и пары Екатерина Гейниш/ Дмитрий Чигирев (Узбекистан).