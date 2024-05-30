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Сегодня, 19:05

Валиева призналась, что не вполне довольна своей фигурой

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева, ответила на вопрос о том, довольна ли она в настоящее время своей фигурой. По словам спортсменки, у нее есть идеал тела, к которому она сейчас стремится.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В последний раз на публичном льду Валиева появлялась 28 января в Петербурге в шоу Ильи Авербуха за день до оглашения приговора о дисквалификации.

«Мое тело сейчас растет, поэтому — 50 на 50. У меня есть какой-то свой идеал, к которому я сейчас стремлюсь, но пока я в таком переходном возрасте», — сказала Валиева в интервью проекту Павла Компана «500 страниц ответов».

Ранее сообщалось, что 18-летняя фигуристка примет участие в двух ледовых шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи. Спортсменка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в этих постановках.

Фигурное катание
Камила Валиева
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