Лайшев высказался о массовой смене спортивного гражданства российскими фигуристами

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев порассуждал на тему массовой смены спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Это, скорее, реализация собственных амбиций — и тренера, и спортсмена. У некоторых спортсменов один раз в жизни выпадает шанс. Я больше склоняюсь к тому, чтобы действовали альтернативные Олимпийским играм соревнования, чтобы была возможность для реализации нашего талантливого молодого поколения спортсменов — не только в фигурном катании, но и в других видах спорта тоже.

А переходы и раньше были. Это же право отдельно взятого человека, если их там ждут. Не только по спорту. Люди делятся на два лагеря, считая смену гражданства либо предательством, либо вынужденной мерой? Я даже не буду считать это двумя лагерями. Есть отдельно взятые люди с особенностями биографии — у кого-то родственники там, кто-то давно там работал. Глобально по стране это — единицы. Все здесь на боевом посту, понимают, какая обстановка сложилась на Родине», — приводит слова Лайшева Vprognoze.ru.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила процедуру смены спортивного гражданства для Софьи Самоделкиной (Казахстан), Алисы Овсянкиной (Франция), Аннабель Морозов (США) и пары Екатерина Гейниш/ Дмитрий Чигирев (Узбекистан).