Независимый британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Представлять интересы РУСАДА в CAS очно будет юрист Грэм Артур, сотрудники РУСАДА примут участие в заседаниях онлайн», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

Артур ранее уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

Слушания по делу Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.