Трусова выложила фото в купальнике с отдыха в Таиланде
Фигуристка Александра Трусова выложила в своем Telegram-канале фотографии с отдыха в Таиланде. Девушка показала, как загорает в купальнике на пляже.
19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022). Спортсменка в прошедшем сезоне принимала участие только в шоу, однако официально пока не объявляла о завершении спортивной карьеры.
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6 дек 2023 18:45
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25 сен 2023 15:53
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