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Сегодня, 20:46

Валиева примет участие в двух шоу Навки в Сочи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что фигуристка Камила Валиева примет участие в двух ее шоу, которые пройдут в Сочи.

«Камила Валиева точно присоединится [к нашему шоу], организаторы занимаются ее расписанием. Шоу «Вечера на хуторе» пройдет и в Сочи с 14 августа по 2 октября и в Москве в ноябре. Валиева примет участие в этом шоу в Сочи», — приводит слова Навки ТАСС.

15 мая Навка сообщила, что 18-летняя фигуристка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге.

Камила Валиева. Валиева возвращается! Она будет выступать на большом льду

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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