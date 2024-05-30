Тарасова: «Треснуть спортсмена можно, я такое практиковала. С большим удовольствием!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о методах взаимодействия со спортсменками.

«Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер. Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный", — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка Нататья Бестемьянова, тренировавшаяся у Тарасовой, рассказала, что тренер однажды дала ей пощечину как «психологический прием».