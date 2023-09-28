Министр спорта Татарстана рассказал о ситуации с открытием школы Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Татарстане планируют открыть к началу 2024 года, в настоящий момент проводятся проектные работы.

«Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано. Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача — за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», — приводит слова Леонова ТАСС.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне проект открытия школы обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.