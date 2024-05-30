Ставиский: «Запомнил Заворотнюк доброй. Грустно и очень тяжело сейчас»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Мне очень жалко. Запомнил Анастасию Заворотнюк доброй. Она всегда была открытым человеком. Грустно и очень тяжело сейчас», — приводит слова Ставиского Sport24.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.