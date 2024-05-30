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Сегодня, 11:31

Американского тренера пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

Сергей Разин
корреспондент
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Кейди Денни, Джон Кафлин и Далайла Саппенфилд
Кейди Денни, Джон Кафлин и Далайла Саппенфилд.
Фото Getty Images

Американский тренер Далайла Саппенфилд пожизненно отстранена от работы из-за обвинений в физическом и психологическом насилии над спортсменами.

Текже Саппенфилд была обвинена в преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил. Тренер находилась под следствием 2,5 года.

Далайла Саппенфилд, Кейди Денни и&nbsp;Джон Кафлин. В фигурном катании новый скандал. В нем замешаны американский тренер и 16-летняя россиянка

6 ноября 2021 года стало известно, что Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) провел операцию по вызволению 16-летней фигуристки из дома наставника национальной команды США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс.

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи справочного пособия USFS SafeSport.

Саппенфилд тренировала трехкратных чемпионов США в парном катании Алексу Книрим и Криса Книрим.

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