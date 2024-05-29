Загитова рассказала, что сдала государственный экзамен в университете

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что сдала государственный экзамен в университете.

«Друзья, всем привет! Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Все еще трясутся мои руки. Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах», — сказала Загитова в своем Telegram-канале.

22-летняя спортсменка поблагодарила всех, кто верил в нее и поддерживал, а также сказала спасибо тем, кто не верил.

Девушка учится в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.