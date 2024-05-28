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Тарасова: «Для российского фигурного катания уход Титовой не будет потерей»

Владислав Корегин
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала переход фигуристки из России Софьи Титовой в сборную Армении.

Во вторник, 28 мая, стало известно о том, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

«Я считаю, для российского фигурного катания уход Титовой не будет потерей. К смене гражданства в принципе отношусь нормально. Она же разрешена, и люди пользуются», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

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Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Софья Титова
Татьяна Тарасова
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