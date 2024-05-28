Фигуристы Акопова и Рахманин планируют перейти в сборную Армении

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин планируют выступать за Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в настоящее время спортсмены оформляют необходимые для перехода документы.

Акопова и Рахманин выступают в соревнованиях спортивных пар. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России (2021). В прошлом сезоне пара пропустила все важные старты страны.