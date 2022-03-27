Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные программы пар

Спортивные пары выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала

В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

В рамках третьего дня турнира спортивные представят свои произвольные программы. Начало — после 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Команда Щербаковой)

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Кондратюка)

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой)

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Команда Кондратюка)

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