Плющенко: «Наши ребята могли бы не делать элементы ультра-си. Но шоу — это перспектива для дальнейших соревнований»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о выступлении со своим шоу в Баку.

«4 месяца назад мы выступали здесь с шоу под названием «Сказки Плющенко» с отдельными номерами из наших разных постановок. Это очень понравилось азербайджанской публике, и мы решили вернуться уже с нашим большим проектом: в постановке принимает участие больше 80 человек.

Все получилось здорово. Ребята откатали на высочайшем уровне, с четверными прыжками, тройными акселями. Мы немножко отличаемся от других шоу — у нас есть театр, балет. У нас очень красивые новые костюмы — этим всем занимается моя супруга (Яна Рудковская), она вместе с дизайнерами придумывает весь креатив, заказывает ткани за границей и полностью контролирует весь этот процесс.

Наши ребята могли бы не делать элементы ультра-си. Но шоу — это перспектива для дальнейших соревнований. Если ты привыкнешь делать их с таким освещением, то тебе потом будет проще», — цитирует Sport24 Плющенко.