Загитова опубликовала пост в честь своего 22-летия

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию в честь своего дня рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 22 года.

«С днем рождения меня», — подписала снимок Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, однако спортсменка принимает участие в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигуристка учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».