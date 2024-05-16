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Сегодня, 03:02

Гончаренко: «Программы Пановой — это реально произведения искусства, шедевры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, чем ей нравится работа Светланы Пановой.

«Светлана Панова. Которая на протяжении многих лет пытается в условиях сложившейся монополии, как мы с вами это назвали, сохранить свои лицо и стиль. Мне очень нравится то, что она делает со своими спортсменками. Несмотря на то что это не всегда оценивается, работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы — это реально произведения искусства, шедевры. И то, что в этом сезоне их стали лучше оценивать, говорит о том, что эту массивную стену Светлана все-таки начинает пробивать.

Мне кажется, такое не может не нравиться. Это четкий стиль, очень интересный своей интерпретацией. Понятно, что мы всегда ждем, что кто-то выйдет и сделает ультра-си, это адреналин, это захватывает, но фигурное катание, считаю, должно оставаться фигурным катанием», — цитирует RT Гончаренко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1314621-goncharenko-rabota-panova
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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