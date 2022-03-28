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28 марта, 17:32

«Вы команда мечты». Валиева опубликовала пост после Кубка Первого канала

Валиева поблагодарила команду и болельщиков после Кубка Первого канала
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в Telegram-канале после Кубка Первого канала. Она выступала за команду «Время первых».

«Вы команда мечты. Спасибо каждому», — написала Валиева.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Источник: https://t.me/kamilavalieva26official/83?single
Фигурное катание
Камила Валиева
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