Бестемьянова: «Дикиджи — талантливый парень, абсолютное чудо»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что постановка произвольной программы фигуристу Владиславу Дикиджи прошла легко и весело.

«Мы с Игорем Бобриным в полном восторге, работали прекрасно, легко и весело. Влад — талантливый парень, абсолютное чудо», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Дикиджи 19 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.