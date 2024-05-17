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Сегодня, 03:09

Бестемьянова: «Дикиджи — талантливый парень, абсолютное чудо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что постановка произвольной программы фигуристу Владиславу Дикиджи прошла легко и весело.

«Мы с Игорем Бобриным в полном восторге, работали прекрасно, легко и весело. Влад — талантливый парень, абсолютное чудо», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Дикиджи 19 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.

Источник: https://tass.ru/sport/20822793
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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