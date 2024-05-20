Источник: танцевальный дуэт Морозов и Еременко рассматривают переход в США
Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут перейти в сборную США, сообщил РИА «Новости».
По данным источника, юридически переход в американскую команду осуществить легче, чем во французскую, куда ранее собирались спортсмены.
У Морозов есть российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать дуэт с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным.
29 ноября 2023 года источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.
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