Источник: танцевальный дуэт Морозов и Еременко рассматривают переход в США

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут перейти в сборную США, сообщил РИА «Новости».

По данным источника, юридически переход в американскую команду осуществить легче, чем во французскую, куда ранее собирались спортсмены.

У Морозов есть российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать дуэт с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным.