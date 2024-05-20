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Сегодня, 15:23

Источник: танцевальный дуэт Морозов и Еременко рассматривают переход в США

Виктория Кравченко
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Аннабель Морозов/Игорь Еременко.
Фото Global Look Press

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут перейти в сборную США, сообщил РИА «Новости».

По данным источника, юридически переход в американскую команду осуществить легче, чем во французскую, куда ранее собирались спортсмены.

У Морозов есть российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать дуэт с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным.

29 ноября 2023 года источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240520/perekhod-1947211344.html?in=l
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