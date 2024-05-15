Австралийского фигуриста пожизненно дисквалифицировали за сексуальные домогательства

Австралийский фигурист Брендан Керри пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего, сообщается на сайте Центра безопасного спорта США.

Спортсмена отстранили от всех соревнований 15 мая. При этом подробности дела не уточняются. Фигурист имеет право оспорить решение, подав апелляцию.

29-летний Керри является восьмикратным чемпионом Австралии. Спортсмен трижды участвовал в Олимпийских играх. Его лучшим достижением на первенстве четырех континентов стало 17-е место.