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Навка рассказала, когда Валиева выступит в ее ледовом шоу

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка объяснила, почему Камила Валиева не выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в июне.

Ранее в Telegram-канале шоу Навки был представлен состав участников ледового шоу на период с 12 по 30 июня. В список Валиева не вошла.

«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», — цитирует Навку РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстраенения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: РИА Новости
Камила Валиева
Татьяна Навка
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Валиева не выступит в ледовом шоу Навки в июне

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