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Сегодня, 16:30

Командный турнир на Кубке Первого канала: произвольные программы женщин

Женщины выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В воскресенье, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.

В рамках третьего дня турнира женщины представят свои произвольные программы. Начало — после 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала, а также следить за прямой трансляцией на сайте «СЭ».

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Команда Кондратюка «Время первых» лидирует после первого дня соревнований (72:71).

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: решающий день — кто победит? Онлайн-трансляция

Порядок выступлений женщин с произвольными программами:

1. Аделия Петросян («Красная машина»)

2. Камила Валиева («Время первых»)

3. Софья Самоделкина («Красная машина»)

4. Елизавета Туктамышева («Время первых»)

5. Анна Щербакова («Красная машина»)

6. Майя Хромых («Время первых»)

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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