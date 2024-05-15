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Костомаров признался, что хотел бы на себе испробовать искусственный интеллект

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что был бы не против использовать на себе искусственный интеллект.

«Если это каким-то образом пойдет на помощь, сможет облегчить жизнь, то почему бы и нет, я готов стать его пациентом. Я был бы не против, если бы эти разработки использовали на мне еще год назад», — цитирует Костомарова ТАСС.

В начале 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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