Румак до конца лета определится, продолжит ли она карьеру в фигурном катании

Фигуристка Анна Румак рассказала, что до конца лета примет решение по поводу продолжения спортивной карьеры.

«К сожалению, я вынужденно покинула группу Екатерины Борисовны Рублевой. На данный момент никуда не перешла. Планы, конечно, есть, до конца лета решу, останусь ли я в фигурном катании или мы с мамой переедем к папе и сестре, они живут в другой стране», — приводит ТАСС слова Румак.

Ранее распался танцевальный дуэт Румак и Глеба Гончарова. Они становились победителями этапа юниорского «Гран-при России» 2022 года, серебряными призерами юниорского этапа «Гран-при» 2023 года.