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Щербакова о Кубке Первого канала: «Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу»

Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после Кубка Первого канала
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова подвела итоги Кубка Первого канала. Она был капитаном команды «Красная машина».

«Второй год подряд «Красная машина» выигрывает Кубок Первого канала. В прошлом году я была частью этой команды, и в этом для меня огромная честь быть ее капитаном! Спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания за проведение этого турнира!

Прыжковый фестиваль — уникальное соревнование, где каждый рисковал и показывал свою максимальную сложность. И заключительные прокаты соревновательных программ в этом сезоне. Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу.

И, конечно, спасибо нашим любимым болельщикам! Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас! Это было незабываемо», — написала Щербакова в Telegram.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл. Также ее команда выиграла прыжковый турнир.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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