Щербакова о Кубке Первого канала: «Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова подвела итоги Кубка Первого канала. Она был капитаном команды «Красная машина».

«Второй год подряд «Красная машина» выигрывает Кубок Первого канала. В прошлом году я была частью этой команды, и в этом для меня огромная честь быть ее капитаном! Спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания за проведение этого турнира!

Прыжковый фестиваль — уникальное соревнование, где каждый рисковал и показывал свою максимальную сложность. И заключительные прокаты соревновательных программ в этом сезоне. Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу.

И, конечно, спасибо нашим любимым болельщикам! Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас! Это было незабываемо», — написала Щербакова в Telegram.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл. Также ее команда выиграла прыжковый турнир.