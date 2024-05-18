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Бестемьянова: «Малинин, Дикиджи и Семененко — эти ребята неординарные»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала своих любимых действующих фигуристов.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Эти ребята неординарные. Благодаря таким спортсменам в фигурном катании выражается индивидуальность.

Главная проблема в фигурном катании — сейчас очень трудно проявить свою индивидуальность. Особенно с сегодняшними правилами. Что с ними не так? Они стали другими по сравнению с нашим временем. Тогда легче можно было проявить индивидуальность. Сейчас все складывается будто пазлы», — цитирует Sport24 Бестемьянову.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-648207-eti-rebyata-neordinarnyye-bestemyanova-nazvala-svoikh-lyubimykh-deystvuyushchikh-figuristov
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
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