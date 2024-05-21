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Сегодня, 03:35

Плющенко — о сыне: «Александр в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о прогрессе в фигурном катании своего сына Александра.

«На самом деле, Санек прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11. У меня было примерно все то же самое.

И характер похож. Сегодня мы тренировались, и у него не получался тройной флип. Я ему уже говорю: «Ладно, все, Сань, давай уйдем». Он такой: «Ну как? Я же буду прыгать в шоу, а у меня не получается». И он добился и сделал. Хороший характер. Но моя позиция такова: не гнать маленьких детей вперед паровоза. Дать им детство, чтобы они играли в игрушки, чтобы наслаждались жизнью. Нам нужна очень длинная карьера. Длинная карьера — это выступать в 25, 27, 30. А не так, чтобы закончить в 15-16», — цитирует Sport24 Плющенко.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-649080-plyushchenko-o-syne-aleksandr-v-printsipe-idet-primerno-moimi-shagami-vyglyadit-seychas-kak-ya-v-11
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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