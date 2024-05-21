Плющенко — о сыне: «Александр в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о прогрессе в фигурном катании своего сына Александра.

«На самом деле, Санек прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11. У меня было примерно все то же самое.

И характер похож. Сегодня мы тренировались, и у него не получался тройной флип. Я ему уже говорю: «Ладно, все, Сань, давай уйдем». Он такой: «Ну как? Я же буду прыгать в шоу, а у меня не получается». И он добился и сделал. Хороший характер. Но моя позиция такова: не гнать маленьких детей вперед паровоза. Дать им детство, чтобы они играли в игрушки, чтобы наслаждались жизнью. Нам нужна очень длинная карьера. Длинная карьера — это выступать в 25, 27, 30. А не так, чтобы закончить в 15-16», — цитирует Sport24 Плющенко.