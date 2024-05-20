Тарасова поделилась мнением о возможном переходе Морозов и Еременко в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что пара фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут начать выступать за сборную США.

«Морозов и Еременко привыкли тренироваться и жить в США, папа там же тренирует. Мне жалко, что мы можем потерять эту пару», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее 20 мая издание «РИА Новости» сообщило, что Морозов в паре с Еременко рассматривают переход в сборную США. По информации «СЭ», вариант с совместным продолжением карьеры Морозов и Еременко маловероятен из-за сложностей со сменой гражданства и получением паспорта партнером.