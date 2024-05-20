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Сегодня, 18:49

Тарасова поделилась мнением о возможном переходе Морозов и Еременко в США

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что пара фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Еременко могут начать выступать за сборную США.

«Морозов и Еременко привыкли тренироваться и жить в США, папа там же тренирует. Мне жалко, что мы можем потерять эту пару», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее 20 мая издание «РИА Новости» сообщило, что Морозов в паре с Еременко рассматривают переход в сборную США. По информации «СЭ», вариант с совместным продолжением карьеры Морозов и Еременко маловероятен из-за сложностей со сменой гражданства и получением паспорта партнером.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-649047-mne-zhalko-chto-my-mozhem-poteryat-etu-paru-tarasova-o-vozmozhnom-perekhode-morozov-i-yeremenko-v-ssha
Фигурное катание
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
Татьяна Тарасова
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Фигуристка Морозов может встать в пару с членом сборной США

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